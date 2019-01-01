إطلاق مبيعات تذاكر بطولة مبادلة العالمية للتنس 2019

أطلقت "فلاش للترفيه" الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات، عملية بيع تذاكر دورة عام 2019 من "بطولة مبادلة العالمية للتنس".



وتقام البطولة في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة "أبوظبي" في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.



وتشهد ملاعب مدينة زايد الرياضية خلال 3 أيام منافسات حماسية وعالمية بين 8 من أبرز نجوم التنس في العالم، بما يشمل 6 لاعبين في فئة الرجال ولاعبتان ضمن فئة السيدات.



وبدوره أكد جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاش للترفيه"، بأن بطولة مبادلة العالمية للتنس ينتظرها الكثير من محبي اللعبة، بقوله: "أثبتت هذه البطولة على مدى السنوات أنها تمثل الفعالية المفضلة بالنسبة للجماهير على أجندة فعاليات أبوظبي، لذا أشجع عشاق التنس حول العالم، وجميع الأشخاص الراغبين بقضاء عطلة ممتعة وسط الأجواء الاحتفالية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم للمسارعة إلى تأمين تذاكرهم".



وأتم: "اتخذنا خطوة استراتيجية تمثلت في تقديم موعد انطلاق دورة هذا العام من البطولة إلى عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق موسم الأعياد، لتمكين المتابعين من الانغماس في الأجواء الاحتفالية والمميزة لهذه الفعالية الرياضية الفريدة التي تركز على توفير أفضل التجارب الممتعة للعائلات".