السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الأحد 07/يوليه/2019 - 01:52 م
ا ش اطباعة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، بعد أن قرره مجلس النواب.
وقدرت جملة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 7 مليارات و251 مليون جنيه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقدرت جملة موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 7 مليارات و251 مليون جنيه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.