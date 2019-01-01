مدرب تونس: حالتنا المعنوية مرتفعة وجاهزون لمباراة الغد أمام غانا

أكد الفرنسي الآن جريس المدير الفني لمنتخب تونس، جاهزية نسور قرطاج لمواجهة غانا المقرر إقامتها غدا في دور الـ١٦ لكأس أمم أفريقيا على ملعب ستاد الإسماعيلية.



وقال جريس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "حالتنا المعنوية مرتفعة وجاهزون لمباراة الغد، وحضرنا أنفسنا جيدا لتلك المواجهة الصعبة، والمباراة الأخيرة أمام موريتانيا كشفت لنا بعض الصعوبات وعملنا على مراجعة ما حدث وتقييمه لمنع تكراره أمام غانا".



وعن تراجع أداء تونس في الدور الأول (دور المجموعات) - قال المدرب الفرنسي "نحاول تقييم كل المباريات الماضية وكل مباراة لها طريقتها وظروفها وبالفعل كانت هناك مشكلة كبيرة وهي حالة كل لاعب قبل كل مباراة وهو ما تسبب في تراجع أداء الفريق ككل".



وأضاف: "الفترة الماضية بعد التأهل قمنا بإعادة حساباتنا لتقوية الفريق وخاصة الجوانب الدفاعية وهو ما سيلاحظه الجميع غدا، ومنذ بداية البطولة نحاول التركيز على تلك النقاط وخاصة العامل البدني ونتمنى الظهور بشكل جيد غدا من أجل تحقيق الهدف من اللقاء ألا وهو الفوز والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة".



وعن منتخب غانا قال جريس: "فريق جيد للغاية ومتجانس ويمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز، ودرسنا طريقة لعبهم جيدا، ونأمل في تقديم أداء متميز يؤمن لنا الفوز والتأهل".