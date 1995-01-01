أسطورة كولومبيا يفي بوعده بعد الخروج من كوبا أمريكا

قام الحارس الكولومبي السابق رينيه هيجيتا بقص شعره الذي تميز به طوال حياته، تحت أنظار مئات المعجبين، تنفيذا للرهان الذي وضعه على منتخب بلاده في كوبا أمريكا.



وكان الحارس الأسطوري قد وعد بقص شعره إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي بالبطولة القارية التي ستقام مباراتها النهائية مساء الأحد بين البرازيل صاحبة الضيافة وبيرو.



وتنفيذا لما وعد به، قام هيجيتا بقص شعره الطويل قبل مباراة ودية محلية على ملعب "أتاناسيو خيرادوت" بمدينة ميديين الكولومبية.



وقال الحارس السابق: "هذه تضحية، إنني أحب شعري كثيرا لكن ما تتعهد به هو دين عليك، هذه الخطوة هدفها الدعم للمنتخب الذي ودع البطولة في ربع النهائي بعدما سقط بركلات الترجيح أمام تشيلي".



واشتهر هيجيتا بصدة فريدة من نوعها تسمى صدة "العقرب" حيث وقف الحارس على ذراعيه أمام المرمى ورفع ساقيه ليتصدى للكرة بكعبي قدميه، وذلك في ودية بين كولومبيا وإنجلترا على ملعب ويمبلي عام 1995.



واعتبر الحارس الملقب بـ"المجنون" أن هذا التغيير لن يؤثر على صورته وقال: "لقد صنعت اسما، وسواء احتفظت بشعري أم لا، ما قدمته سيظل مكتوبا".