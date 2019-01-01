منتخب تونس يتدرب على ركلات الترجيح استعدادًا لغانا

أخضع ألان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، لاعبيه لتدريبات خاصة بتسديد ركات الترجيح، وذلك تحسبا لانتهاء المواجهة أمام غانا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، التي ستدور الإثنين على استاد الإسماعيلية، بنتيجة التعادل.



ويسعى جيريس من خلال هذه الخطوة لتجهيز منتخب "نسور قرطاج" لجميع السيناريوهات بما في ذلك انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل.



ويبحث منتخب تونس فك نحسه أمام خصمه الغاني، حيث فشل في الفوز عليه في أية مناسبة من جملة 7 مباريات جمعتهما لحساب كأس أمم إفريقيا.



ويخوض منتخب تونس "موقعة الإسماعيلية" بصفوف مكتملة بعد انتظام الظهير الأيسر أيمن بن محمد في التدريبات الجماعية، وتعافي المهاجم وهبي الخزري من إصابته العضلية.



ويخطط جيريس للاعتماد على طريقة دفاعية خلال المواجهة أمام "النجوم السوداء"، وذلك عبر الدفع بثلاثة لاعبين من أصحاب المهام الدفاعية في خط وسط الميدان، وهم فرجاني ساسي وغيلان الشعلالي وإلياس السخيري.



وسيحمل منتخب تونس مع نظيره الجزائري الآمال العربية من أجل الوجود في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب موريتانيا والمغرب ومصر.