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رياضة

أمم أفريقيا 2019: تونس تبحث عن ردة فعل في مواجهة غانا

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبحث منتخب تونس الاثنين، عن القيام بردة فعل لتعويض الأداء المتواضع الذي قدمه في دور المجموعات، عندما يلاقي غانا في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بحسب ما أكد لاعبه طه ياسين الخنيسي، الأحد.

وتأهل نسور قرطاج الى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية المقامة في مصر بصعوبة وبأداء دون التوقعات في المباريات الثلاث الأولى، حيث اكتفوا بالحلول في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وذلك مع أنغولا الثالثة ومالي المتصدرة (بالنتيجة ذاتها 1-1)، وختاما بتعادل سلبي في الجولة الثالثة الأخيرة مع موريتانيا التي كانت تشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وقال الخنيسي في مؤتمر صحافي بجانب المدرب الفرنسي ألان جيريس "صحيح لم نقدم النتائج التي تتوقعها تونس"، معتبرا أن نسور قرطاج جعلوا من التأهل "صعبا على أنفسنا".

وأضاف "بطبيعة الحال غدا ستكون ثمة ردة فعل، وإن شاء الله تكون ردة فعل كبيرة، ونظهر الوجه الحقيقي للمنتخب" الذي يحتل المركز الثاني على صعيد القارة بعد السنغال، في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

أضاف مهاجم فريق الترجي "قدمنا مباريات لم تكن كما يجب، لكن الأهم كان الترشح (التأهل)"، معتبرا أن مواجهة غانا التي تصدرت المجموعة السادسة على حساب الكاميرون حاملة اللقب وبنين وغينيا بيساو ستكون "صعبة. اللاعبون كلهم يشعرون بذلك ويريدون القيام بردة فعل". وأمل في تقديم "وجه جديد للمنتخب".
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