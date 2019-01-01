ديابى لاعب مالى: جاهزون للفوز على كوت ديفوار

أكد عبدالله ديابي، لاعب منتخب مالي، أن مواجهة كوت ديفوار، غدا الاثنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا التي ستقام على استاد السويس صعبة جدا.



وقال ديابي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "نأخذ كل مباراة على حدة، ولا نفكر في الأدوار المقبلة بل التركيز على مواجهة الأفيال في دور الـ16 والتأهل لدور الثمانية".



وأضاف لاعب سبورتينج لشبونة، أن منتخب كوت ديفوار قوي جدا، ويضم لاعبين مميزين، وبعضهم يلعبون معه في أوروبا، لذا ستكون المباراة صعبة جدا على الفريقين.



وأوضح أن فريقه جاهز للفوز على الأفيال في مباراة الغد للتأهل لدور الثمانية، ومواصلة المشوار في البطولة، خاصة أن منتخب مالي هدفه التتويج باللقب وليس الخروج من الأدوار المبكرة.



ويلتقي المنتخب المالي مع نظيره الإيفواري في السادسة مساء الغد على استاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019.