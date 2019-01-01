السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
الأحد 07/يوليه/2019 - 01:47 م
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 102 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019- 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019- 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.