السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 102 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.



وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019- 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه.



ونشر القانون في الجريدة الرسمية.