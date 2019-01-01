مدرب كوت ديفوار: هدفنا تجنب مفاجآت بطولة الأمم الإفريقية
الأحد 07/يوليه/2019 - 01:45 م
وكالاتطباعة
أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جاهزية لاعبيه لمواجهة مالي غدا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال كمارا، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "لا يهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".
وأضاف: "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".
وأوضح: "هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك".
وتابع: "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط، ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل بنين وجنوب إفريقيا".
وقال: "جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية".
يأتي هذا في أعقاب خسارة مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال كمارا، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "لا يهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".
وأضاف: "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".
وأوضح: "هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك".
وتابع: "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط، ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل بنين وجنوب إفريقيا".
وقال: "جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية".
يأتي هذا في أعقاب خسارة مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.