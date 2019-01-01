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رياضة

مدرب كوت ديفوار: هدفنا تجنب مفاجآت بطولة الأمم الإفريقية

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جاهزية لاعبيه لمواجهة مالي غدا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال كمارا، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "لا يهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".

وأضاف: "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".

وأوضح: "هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك". 

وتابع: "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط، ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل بنين وجنوب إفريقيا".

وقال: "جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية".

يأتي هذا في أعقاب خسارة مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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