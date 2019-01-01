مدرب كوت ديفوار: هدفنا تجنب مفاجآت بطولة الأمم الإفريقية



وتابع: "هناك فرق تأهلت للأدوار الإقصائية بثلاث نقاط، ومع ذلك بلغت دور الثمانية مثل بنين وجنوب إفريقيا".



وقال: "جاهزون تماما والمنافسة على اللقب هدفنا منذ البداية".



يأتي هذا في أعقاب خسارة مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جاهزية لاعبيه لمواجهة مالي غدا الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.وقال كمارا، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "لا يهم أن منتخبنا له أفضلية في تاريخ المواجهات مع مالي، الأهم هو الفوز غدا لأن لكل مباراة اعتباراتها الخاصة".وأضاف: "نسعى لبذل كل الجهد من أجل عبور هذه المباراة الصعبة".وأوضح: "هناك مفاجآت قوية في البطولة وخروج لفرق مرشحة للفوز باللقب وعلينا تجنب ذلك".