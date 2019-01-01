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اقتصاد

بورصة أبوظبى تربح 780 مليون درهم عند إغلاق التعاملات

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع، بدعم من صعود أغلبية قطاعاته القيادية.

وسجل المؤشر نموا بنسبة 0.08 %، بما يُعادل 3.83 نقطة، لينهي عند 5003.28 نقطة.

وشهدت السوق تداول 27.40 مليون سهم، بسيولة قدرها 50.21 مليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية بمقدار 780 مليون درهم، لتصل إلى 513.88 مليار درهم.

وارتفع كل من قطاع الطاقة بنسبة 0.97 بالمائة لزيادة سهمي دانة غاز وأدنوك للتوزيع بنسبة 0.42 % و2.27 % على التوالي، تلاه العقارات بنسبة 1.96 % لارتفاع الدار العقارية بنسبة 2.06 %، واستقر البنوك دون تغيير، بينما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 % لخسارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نفس النسبة.

وكان سهم الدار العقارية هو الأنشط من حيث القيمة، التي وصلت إلى 17 مليون درهم، فيما تصدر على مستوى أحجام التداول الدار العقارية بعدما تم تداول 8.59 مليون سهم.

واعتلى الأسهم الرابحة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف بنسبة 14.62 %، بينما تصدر الخاسرون شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بانخفاض بنسبة 10 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، استقر سهم بنك أبوظبي الأول، وزاد سهم دانة غاز بنسبة 0.42 %، ثم الدار العقارية بنسبة 2.06 %.
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