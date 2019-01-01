الفرنسى ديسابر يرحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد توديع "كان 2019"

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عن رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تدريب منتخبهم الوطني بعدما ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة أمس الأول الجمعة.



وأكد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: "موافقة الاتحاد وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".



وأضاف: "يعترف الاتحاد الأوغندي بالدور الكبير الذي قام به ديسابر في تحسن أداء ونتائج المنتخب الوطني وأبرزها اجتياز التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، والوصول إلى دور الـ16 من منافسات البطولة".



وتوجه ديسابر بالشكر إلى الحكومة الأوغندية والجماهير واتحاد الكرة واللاعبين الذين وفروا له كافة مقومات النجاح، متمنيا لهم التوفيق في قادم المواعيد.