رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: عازمون على توقيع اتفاقية التجارة الحرة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقي محمد: "إن هناك المزيد من العزيمة للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية هذه المهمة التاريخية، ونعمل جميعا من خلال قمة الاتحاد الإفريقي للتوقيع عليها".



وأضاف فقي، في كلمته أمام القمة الإفريقية الاستثنائية بعاصمة النيجر "نيامي" برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا نملك العديد من الإمكانيات والموارد والمصادر الطبيعية التي تؤهلنا وتجعلنا في مقدمة شعوب العالم، وعلينا أن نعمل مع مزيد من السرعة من أجل تحقيق العديد من الإنجازات، وهناك العديد من الخطط والمشروعات التي يجب أن نضعها في الحسبان لكي يستفيد الجميع".



وأشار إلى أنه تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في مارس 2018 بتوقيع نحو 44 دولة حيث تجاوز عدد التوقيعات حاليا 52 دولة من بينها نيجيريا، ولدينا الكثير من الأولويات والأدوات المستخدمة من أجل إنجاح وتقدم منطقة التجارة الحرة.