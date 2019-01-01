مدرب مالى: نحلم بالتأهل لدور الـ8 بأمم إفريقيا

قال المدير الفني لمنتخب مالي محمد مجاسوبا، إن منتخب بلاده سيسعى إلى كتابة تاريخ جديد عندما يواجه نظيره الإيفواري غدا الإثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وأكد مجاسوبا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد: "نلعب على الفوز والذهاب بعيدا في البطولة، نجحنا في المرحلة الأولى في تصدر المجموعة وحصد سبع نقاط، وحققنا ما كنا نرغب فيه حتى الآن وعلينا التركيز على تحقيق طموحات جماهيرنا في الفوز على منتخب كوت ديفوار القوي ومن ثم التأهل إلى الدور المقبل".



وأضاف أن تاريخ المواجهات بين الفريقين يظل نظريا فقط، ولكن الأهم هو الأداء والظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز داخل أرض الملعب.



وأوضح محمد مجاسوبا، أن طموح لاعبي مالي في إظهار قدراتهم وإمكانياتهم خلال البطولة من أجل الانتقال إلى أندية أوروبية هو أمر جيد ومشروع، ولكن في النهاية التركيز في لقاء الغد هو الأهم بالنسبة لنا.



وأوضح أن مباراة كوت ديفوار تمثل له شخصيا تاريخا جديدا في مشواره التدريبي ويسعى لعبور هذه المحطة الصعبة.



ويلتقي المنتخب المالي مع نظيره الإيفواري في السادسة من مساء غد الإثنين على ملعب استاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019.