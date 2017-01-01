مسئولة أممية: التكامل الإفريقى يساعد على نجاح منطقة التجارة الحرة

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الأحد، إن التكامل الإفريقي بين الشعوب يساعد على نجاح منطقة التجارة الحرة والتبادل التجاري.



وأكدت أمينة محمد، في كلمة لها أمام القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في النيجر، على أهمية التبادل الحر بين الشعوب الإفريقية، ووجود منطقة تجارة حرة أنشئت في 21 مارس 2018، وقالت: "نحن نعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول الإفريقية من خلال هذه القمة المنعقدة، والتي تشارك فيها 54 دولة، كما نعمل على توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية وإعلاء كلمة القارة الإفريقية".



وأوضحت أن هناك العديد من الرؤى الواضحة التى تطرحها بعض الدول الإفريقية من أجل تقدم التجارة في القارة وتحقيق أجندة 2063، مشيرة إلى أن عام 2020 سوف يكون عاما هاما بالنسبة للاتحاد الإفريقي، حيث إن هناك خططا استراتيجية بيننا تعمل على التعاون بين كافة الشعوب الإفريقية من أجل تحقيق ما نأمل إليه.



واعتبرت أن المرأة تلعب دورا هاما في الاتحاد الإفريقي وبين الشعوب الإفريقية حيث يقع على كاهلها العديد من المسئوليات وهى تبدع في كافة المجالات وهذا ليس بالغريب على المرأة الإفريقية، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في مجالى التعليم والصحة.



وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن فخرها بحضورها هذه القمة الـ12 الاستثنائية، واصفة في الوقت نفسه هذه القمة بـ"التاريخية"، وشددت على ضرورة حل كافة القضايا والملفات الشائكة على طاولة مباحثات هذه القمة الاستثنائية، مؤكدة أن شعوب القارة الإفريقية تعد من أهم شعوب العالم.



وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل من أجل تحقيق التكامل بين شعوب القارة الإفريقية، وشددت على أهمية دور المرأة في النهوض بالقارة الإفريقية، موضحة أن هناك العديد من الموضوعات التي يجب مناقشتها في مجالات الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن.