الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

مسئولة أممية: التكامل الإفريقى يساعد على نجاح منطقة التجارة الحرة

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:40 م
نائبة الأمين العام
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد
ا ش ا
طباعة
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الأحد، إن التكامل الإفريقي بين الشعوب يساعد على نجاح منطقة التجارة الحرة والتبادل التجاري.

وأكدت أمينة محمد، في كلمة لها أمام القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في النيجر، على أهمية التبادل الحر بين الشعوب الإفريقية، ووجود منطقة تجارة حرة أنشئت في 21 مارس 2018، وقالت: "نحن نعمل على توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول الإفريقية من خلال هذه القمة المنعقدة، والتي تشارك فيها 54 دولة، كما نعمل على توطيد العلاقات بين الدول الإفريقية وإعلاء كلمة القارة الإفريقية".

وأوضحت أن هناك العديد من الرؤى الواضحة التى تطرحها بعض الدول الإفريقية من أجل تقدم التجارة في القارة وتحقيق أجندة 2063، مشيرة إلى أن عام 2020 سوف يكون عاما هاما بالنسبة للاتحاد الإفريقي، حيث إن هناك خططا استراتيجية بيننا تعمل على التعاون بين كافة الشعوب الإفريقية من أجل تحقيق ما نأمل إليه.

واعتبرت أن المرأة تلعب دورا هاما في الاتحاد الإفريقي وبين الشعوب الإفريقية حيث يقع على كاهلها العديد من المسئوليات وهى تبدع في كافة المجالات وهذا ليس بالغريب على المرأة الإفريقية، مؤكدة على أهمية مشاركة المرأة في مجالى التعليم والصحة.

وأعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن فخرها بحضورها هذه القمة الـ12 الاستثنائية، واصفة في الوقت نفسه هذه القمة بـ"التاريخية"، وشددت على ضرورة حل كافة القضايا والملفات الشائكة على طاولة مباحثات هذه القمة الاستثنائية، مؤكدة أن شعوب القارة الإفريقية تعد من أهم شعوب العالم.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل من أجل تحقيق التكامل بين شعوب القارة الإفريقية، وشددت على أهمية دور المرأة في النهوض بالقارة الإفريقية، موضحة أن هناك العديد من الموضوعات التي يجب مناقشتها في مجالات الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل المنتخب الوطنى أمام جنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

بـ"مايوه أبيض".. بريانكا شوبرا تشعل إنستجرام (شاهد)

دبلوماسي: القوات المسلحة على استعداد لتقديم أرواحهم فداءً للوطن (فيديو)

صمت الجمهور أصابه بالرعب.. صاحب هدف جنوب أفريقيا يتحدث عن الفوز

بث مباشر.. انطلاق القمة الإفريقية الاستثنائية برئاسة الرئيس السيسى

ads

رياضة

مدرب مالي: لا نخشى كوت ديفوار وسنواصل مغامرتنا في أمم أفريقيا

أليخاندرو يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا

نابي كيتا يوجه رسالة لمنتخب غينيا قبل مواجهة الجزائر

ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة

الرئيس نيوز

الحكومة تعلن موعد رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

عمرو غلاب: تعديلات قانون الاستثمار رسالة إيجابية

عبد العال يفتتح جلسة النواب.. ورفع أعمال دور الانعقاد الحالي الخميس

منوعات

جيولوجي سعودي: الربع الخالي.. ليس خاليا

جوهرة ثمينة سُرقت فى إيطاليا ويحتدم النزاع عليها فى نيويورك

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

كشكول

حسن يتابع سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

إعلام القاهرة: 160 طالبا أدوا اختبارات القدرات في اليوم الأول

هندسة الزقازيق: برنامج تدريبي مميز لطلاب الجامعات العربية

جامعة المنيا: الكشف على 1875 مواطن بقافلة ههيا وتطوير مرافقها

إسلام سياسي

الرئيس الأفغاني يدين هجوم طالبان على مديرية الأمن الوطني بـ "غزني"

انطلاق مؤتمر السلام الأفغاني بين طالبان وامريكا بالدوحة

اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" فى باكستان

الحوثي تزعم صناعة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

"ألف ليلة وليلة" بثقافة القليوبية

ورشة أشغال الفسيفساء بالتعاون مع اتحاد العمال

ورش ومسابقات حول مسرحية "الأبواب المقفلة" ببرنامج القراءة الكبرى

الفلسطينية حزامة حبايب تكتب عن "أحاديث الوسادة"

صفحتنا ع الفيس بوك