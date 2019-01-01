54 دولة توقع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية و27 تصدق عليها

أعلنت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أنه بتوقيع رئيسي نيجيريا محمد بخاري، وبنين باتريس تالون، على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، يصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 54 دولة، وعدد الدول التي صادقت عليها 27 دولة.



جاء ذلك عقب مشاركة المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، في مراسم توقيع بنين ونيجيريا على الاتفاقية، وتصديق تيودورو أوبيانج رئيس دولة غينيا الاستوائية، وعلي بونجو أونديمبا رئيس الجابون، على وثائق الاتفاقية في قاعة القمة الإفريقية الاستثنائية الثانية عشرة، المنعقدة حاليا بالنيجر.



وأشارت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي إلى أن الدولة الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن هي إريتريا.