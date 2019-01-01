ورشة أشغال الفسيفساء بالتعاون مع اتحاد العمال

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة أنشطة ثقافية وفنية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، حيث أقامت معرضا فنيا لنتاج ورشة فنية في مجال أشغال الفسيفساء بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال، والتى أقيمت فى الفترة من 1 إلى 7 يونيو الجارى، كما أقيم يوم ثقافي فني في قصر الطفل أحمد بهاء الدين مع حضانة محبي الرحمن، تضمن تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية، ورشة حكي قصص، ورشة تفصيل وتطريز، بالإضافة لعرض مسرح عرائس وماسكات، وإقامة مسابقة ثقافية.



وأقام قصر الغورى نشاط قهوة الخميس بقهوة أودة باشا تضمن أمسية شعرية وقراءات شعرية للشاعر عادل سلامة وشارك بالأمسية الشاعران مصطفى حلمى ومجدى شلبى.