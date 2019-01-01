الهجرة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمصريين في الخارج

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والكيانات الخاصة بهم، وذلك لاستعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجري على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم في حضور ممثلي كل الوزارات المعنية بشأن المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في الخارج.



وأضافت " الهجرة" أن هذا مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٣ يوليو الجاري هو المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وبداية لسلسلة المؤتمرات الخاصة بهم، متمنية تسجيل أكبر عدد من الكيانات خلال المؤتمرات المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على التواصل معهم.



وتعهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسعي لتوسيع وتكرار مؤتمرات التواصل المباشر مع المصريين بالخارج سواء في القاهرة، أو من خلال زيارات مسئولي الوزارة لدول الإقامة، أو من خلال كل وسائل التواصل المعلنة للوزيرة، مع العمل على تحديثها وتطويرها دومًا لتلبي طموحات مواطنينا في الخارج.