الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

وزير خارجية عمان يجرى مباحثات مع الرئيس السورى فى دمشق

الأحد 07/يوليه/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي "استعادة الأمن والاستقرار" في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية الأحد.

وزيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر 2015، وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سوريا في السنوات الثماني الأخيرة.

وقالت الوزارة العمانية، في تغريدة على "تويتر": "استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي، الذي يزور دمشق حاليا".

وأضافت أنّ بن علوي نقل خلال اللقاء "تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم"، قابوس بن سعيد.

وحسب الوزارة، بحث اللقاء "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما عقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم، جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية"، وفقا لوزارة الخارجية العمانية.

وزار المعلم مسقط مرتين على الأقل منذ اندلاع النزاع في بلده.

وسلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق، كما فعلت باقي الدول الخليجية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

العراق: انطلاق عملية "إرادة النصر" لملاحقة داعش عند حدود سوريا

منذ حوالي 21 ساعة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

منذ حوالي 12 ساعة

أجيرى: أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتحملها كاملة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

ستوديو

السيسى: تطوير البنية التحتية أمر لا مفر منه (فيديو)

فيديو.. إبراهيم بطيشة يروى تفاصيل لقائه بالمنتخب المصرى واللاعب محمد صلاح

الرئيس السيسى والقادة الأفارقة يلتقطون صورة تذكارية قبل انطلاق القمة

دبلوماسى: تجارة مصر مع إفريقيا زادت 3 مرات خلال رئاسة الاتحاد الإفريقى (فيديو)

ads

رياضة

كلوب يمنح صلاح إجازة 3 أسابيع بسبب نكسة المنتخب المصري

صحف إسبانية: "جريزمان" سيدفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد للانتقال لبرشلونة

سيدات أفريقيا الأوليات يطلقن دعوة لمحاربة أفضل للسرطان

ديسابر يترك تدريب أوغندا بعد مسيرة جيدة في كأس الأمم

الرئيس نيوز

تشريعية النواب توافق نهائيا علي تعديلات قانون السجل العيني

وزير المالية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز الشراكة بين البلدين

مصادر: تمثال توت عنخ آمون "مسروق"

غضب برلماني من خروج المنتخب المهين من أمم إفريقيا.. ومطالبات بالمحاسبة

منوعات

جيولوجي سعودي: الربع الخالي.. ليس خاليا

جوهرة ثمينة سُرقت فى إيطاليا ويحتدم النزاع عليها فى نيويورك

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

كشكول

قطاع المعاهد يعلن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

الجامعة المصرية الصينية تفتح باب التسجيل للقبول بالعام الجامعي الجديد

فتح باب القبول لدفعة جديدة بمعهد الملكية الفكرية جامعة حلوان

التعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

إسلام سياسي

اعتقال ممولا بارزا لتنظيم "القاعدة" فى باكستان

الحوثي تزعم صناعة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة جديدة

المبعوث الأممي يطالب ألمانيا بدعم التحالف ضد فلول داعش في سوريا

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

الفلسطينية حزامة حبايب تكتب عن "أحاديث الوسادة"

إشادة باليونيسكو لإدراج ملاجئ الطيور المهاجرة الصينية على قائمة التراث

"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية جديدة للهيئة العامة للكتاب

الاثنين.. "الكاريكاتير في الكويت" بمكتبة مصر العامة

صفحتنا ع الفيس بوك