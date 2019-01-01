كلوب يمنح صلاح إجازة 3 أسابيع بسبب نكسة المنتخب المصري

يتوقع موقع "ليفربول ايكو" غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن مباراة الإحماء المحلية التي ستقام في ترانمير روفرز وبرادفورد سيتي.

كما أفاد الموقع بأنه من المتوقع أن يمنح يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عطلة لمدة ثلاثة أسابيع قبل التواصل مع فريق ريدز للتدريب قبل الموسم في نهاية الشهر.

ولكن لا بد من عودة صلاح إلى المعسكر التدريبي في فرنسا، الذي يتضمن مباراة ليفربول الودية الأخيرة أمام ليون، في جنيف، يوم 31 يوليو.

جدير بالذكر، أن إقصاء مصر وإصابة نابي كيتا يعنيان أن ساديو ماني هو الممثل الوحيد المتبقي لفريق ليفربول في كأس إفريقيا للأمم، ومن المتوقع أن تلعب السنغال أمام بنين في دور الثمانية يوم الأربعاء.



