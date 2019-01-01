ضبط عاطل تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأحد، في القبض على عاطل بتهمة سرقة بطاريات السيارات بمنطقة النزهة.



تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي يفيد بضبطهم شابًا أثناء سرقته بطارية سيارة بدائرة القسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الأهالى ضبطوا المتهم أثناء سرقته بطارية من سيارة أحدهم ووثقوه بالحبال، واقتاده رجال المباحث إلى القسم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.