العثور على طفلة حديثة الولادة في شارع بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بإيداع طفلة أحد دور رعايا الأيتام، بعد العثور عليها ملقاة بأحد الشوارع في مركز الصف.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على طفلة ملقاة بأحد شوارع قرية بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أحد سكان القرية عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاة بالشارع.



تم تحرير محضر بالواقعة، ونقلها لمستشفى الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة تمهيدًا لإيداع الطفلة دار رعاية.

