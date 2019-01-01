مصرع سيدة صدمها قطار في العياط

لقيت سيدة مصرعها، الأحد، حيث صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد، بإحدى قرى العياط بالجيزة.



تلقى المقدم أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغًا يفيد بمصرع سيدة في حادث قطار بقرية القطورى.



انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن سيدة أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها فى الحال.



وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتبين أنها زوجة طبيب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.