رئيس النيجر: إفريقيا لديها الكثير من الموارد والإمكانيات

قال رئيس النيجر، محمد يوسفو، خلال مشاركته في القمة الإفريقية التي تعقد في نيامي اليوم الأحد، إن القارة السمراء تملك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تجلعها في المقدمة، وهناك العديد من المشروعات وهي محل دراسة من قبل الاتحاد الإفريقي والمشروعات.



كما أشار رئيس النيجر إلى أن البنية التحتية هي من أهم عوامل التنمية والتقدم الاقتصادي، والبنية التحتية النهرية والخاصة بالمطارات والموانئ أيضا، وكذلك يجب أن نضع قيد التنفيذ تحقيق العديد من التطورات في مجال الصناعة والزراعة والعديد من التحولات في مجال الاستثمار.



يأتي هذا فيما انطلقت أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء الدول، وحكومات دول الاتحاد الإفريقي المُخصصة لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.