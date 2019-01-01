التحقيق مع مسجلين خطر سرقا سائقًا في الجيزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، الأحد، تحقيقات موسعة مع مسجلين خطر سرقا سائقًا تحت تهديد السلاح بطريق سقارة.



تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من سائق، أنه أثناء قيادته سيارة أجرة، استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة سقارة، ولدى وصولهم هدده أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا منه على مبلغ 4700 جنيه، وهاتفه المحمول، وحاولا الاستيلاء على السيارة إلا أنه قاومهما ولم يتمكنا من سرقتها وهربا.



تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، تم ضبطهما، وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة عبارة عن "سكين"، وهاتف محمول مستولى عليه، ومبلغ 750 جنيهًا.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.