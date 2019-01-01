إجلاء آلاف الأشخاص قبل ساعات من إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية بألمانيا

طالبت سلطات مدينة "فرانكفورت" الألمانية، اليوم الأحد، 500ر16 شخص بمغادرة منازلهم في منطقة "أوستند"؛ وذلك قبل ساعات قليلة من البدء في عملية إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ويبلغ وزنها 500 كيلوجرام.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تؤثر إجراءات الأمان المتخذة بشأن إبطال مفعول هذه القنبلة على حركة المواصلات العامة في المدينة الألمانية، التي تضم مقر البنك المركزي الأوروبي.



يشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 70 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، كثيرا ما توجد القنابل غير المنفجرة في ألمانيا، ويتطلب التخلص منها أحيانا عمليات إجلاء احترازية على نطاق واسع.