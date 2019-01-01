السيسى: نسعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية والازدهار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الاتحاد الإفريقى، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية.



وقال السيسي، فى كلمته "علينا أن ندرك أن الطريق طويل، وأن التكامل الصناعى بين دول القارة الإفريقية يستلزم جهودا كبيرة، ونسعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية والازدهار".



كما أكد الرئيس السيسي، ضرورة تفعيل البنية التحية لا مفر منه في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص أمر ضروري لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 المنعقدة بنيامى بالنيجر على مستوى القادة ورؤساء دول الاتحاد الإفريقى، والمخصصة لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقى بدورته الحالية.