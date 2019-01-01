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عالم

اجتماع لممثلي هيئات التدريب العربية لمناقشة إنشاء مركز تدريب مشترك

الأحد 07/يوليه/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
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بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع التمهيدي للندوة الرابعة والعشرين لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة دلالي مكحلة محمد الشيخ دلالي رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ لمناقشة موضوع إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية.

وأكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية أن الاجتماع يناقش على مدى 11 يومًا إعداد دراسة للقوات المسلحة العربية لعرضها على الاجتماع القادم لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية والمقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

وأعرب الذوادي - في كلمته- عن تقديره للدراسة التي سيقوم بإعدادها ومراجعتها ممثلو رؤساء هيئات التدريب خلال أعمال اجتماعهم بشأن موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية"، وهي دراسة ستسهم في تحقيق التنسيق والتكامل وتحقيق الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية.

وقال إن أهمية الدراسة تكمن في إظهار ضرورة التدريب العسكري المشترك بين القوات العربية والتي تهدف إلى تحديد مجالات التدريب العسكري المشترك وفقًا للتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن العربي.

وأكد الذوادي أن مشاركة الوفود العربية في اجتماع اليوم دليل على عزم الدول العربية الدؤوب لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات والأنشطة العسكرية.

ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع رئيس وفد موريتانيا -في كلمته الافتتاحية- أهمية موضوع الدراسة وهو إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، والذي يعتبر نقلة نوعية للقوات المسلحة العربية في هذا الوقت العصيب عربيًا ودوليًا، لما سيضيفه من معارف وخبرات تسهم في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.

جرى خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من رئيس وفد المملكة المغربية عبدالكريم أبورك، رئيس الندوة السابقة، إلى ممثل موريتانيا وسوف يرفع الاجتماع الدراسة إلى رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية في اجتماعهم المقبل بمقر الجامعة العربية نوفمبر 2019.
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