بدء اجتماع "دينية البرلمان" لمناقشة استعدادات ملتقى الأديان

من جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن الجميع من وزراء ومسئولين وقيادات وشعبين وتنفيذين حاضرون من أجل مصر ولرفعة مصر ولتنمية مصر وللتقدم والازدهار لمصر، ومن أجل العمل على مستقبل جديد لبلد جديد تحت قيادة حكيمة عاقلة رزينة تتمع بكافة الصفات الطيبة.



وأضاف "العبد" أن الكل حريص على تقدم البلد، ولمستقبل أفضل وزاهر في شتي المجالات.



من جانبه، قال وزير الأوقاف إن هذا المنتدى رسالة للعالم أجمع، وهو منتدي وطني بامتياز ويجسد حقيقة واقعة على أرض مصر وعلى الطبيعة، ويؤكد على سماحة هذا الشعب العظيم، وأن الدير يفتح لنصلي فيه وبأن هناك تسامحًا للأديان في أعلى معاني الكلمة وهي رسالة للعالم أجمع.



وأشار إلى أن المنتدى الأول منذ 5 سنوات أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قبائل أهل سيناء هم خط الدفاع الأول مع القوات المسلحة والشرطة، كما أشار إلى أن التحضير لهذا المنتدى يبدأ من بيت الشعب من مجلس النواب، وهو ما يؤكد على آيات التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة القيادات والوزراء وراء هذا الحدث العالمي بل إن الدولة ذاتها وراء هذا الحدث، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكشف المحافظ أنه تلقى خطابا من رئاسة الجمهورية يفيد بموافقة الرئيس لرعاية هذا الملتقى، قائلا: "لدي إحساس كبير بحضور الرئيس المنتدى والملتقى"، مضيفا: "أننا سنوجه الدعوة للعالم كله".

‎بدأ اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور ومشاركة وزراء الآثار، والأوقاف، وشئون المصريين بالخارج والهجرة، وفضيلة مفتي الجمهورية، ومحافظ جنوب سيناء، وأحمد عواض، نائب وزير الثقافة.كما يشارك في الاجتماع عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب على رأسهم عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة، ويناقش الاجتماع بحث الاستعدادات والترتيبات لعقد المؤتمر الدولي العالمي حول ملتقى الأديان بجنوب سيناء تحت شعار "معا نصلي".