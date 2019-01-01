حبس عاطلين سرقا بطاريات السيارات في القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس عاطلين بتهمة سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما "ولاء. م"، و"راجي. ش"، عاطلين، واعترفا بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 4 بطاريات سيارات.



وبسؤالهما اعترفا بسرقتها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.