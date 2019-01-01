صحف إسبانية: "جريزمان" سيدفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد للانتقال لبرشلونة

رفض اللاعب الفرنسي "أنطوان جريزمان" بدء الفترة التحضيرية للموسم مع أتلتيكو مدريد، ورغبته في دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة يتصدر صفحات الرياضة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "جريزمان سيدفع الشرط الجزائي في عقده".. وأضافت: "الفرنسي سيعلن إيداع 120 مليون يورو لصالح أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي".



وتابعت بالقول: "هذه الطريقة تعفي صانع الألعاب الفرنسي من التواجد اليوم في المرحلة التحضيرية للموسم الجديد، وسيصبح قريبا من برشلونة".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت" جاء العنوان "برشلونة سيدفع الشرط الجزائي لـ"جريزمان".. وأكدت أن الفرنسي لن يظهر في تحضيرات أتلتيكو مدريد، ومتوقع أن يبدأ برشلونة خطوات التوقيع معه.



وفي شأن آخر.. عنونت صحيفة "ماركا" "فريق الأحلام الإسباني".. وأضافت: "منتخب إسبانيا للسيدات ينتصر على صربيا وأنصارها البالغ عددهم 10 آلاف، وتقترب من ضمان لقب كأس أوروبا التاسع خلال 11 عاما، حيث ستنافس فرنسا اليوم على الذهب".