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حوادث

النيابة في وفاة سيدة ونجلها بعين شمس: الابن توفي حزنًًا على والدته

الأحد 07/يوليه/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تباشر نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، التحقيقات في العثور على جثتين لسيدة ونجلها، متوفيين، داخل شقتهما، في ظروف غامضة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب إعداد تقرير مفصل بالوفاة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وبانتقال النيابة لإجراء المعاينة، تبين عدم وجود بعثرة في الشقة، مما يدل على أن الوفاة طبيعة ولا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات، عن أن الابن البالغ من العمر 30 عامًا، مصاب باكتئاب حاد وعقب وفاة والدته 70 عامًا، رفض دفنها أو إبلاغ أحد من أقاربهم، وظل حزينا عليها حتى فارق الحياة هو الآخر حزنًا عليها.

وتبين من التحقيقات، أن الأم طاعنة في السن وكانت تربي نجلها، وعقب إصابته باكتئاب حاد تدهورت حالتها الصحية حزنًا عليه، ثم فارقت الحياة فحزن عليها الابن وتوفي هو الآخر.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية سلامة جسد المتوفيين من أي إصابات، وكلفت النيابة الأدلة الجنائية برفع البصمات.

واستمعت النيابة لأقوال الجيران وأقارب المتوفيين الذين أفادوا بأن الابن متعلق بوالدته وأنه فور وفاة الأم أصيب بحالة اكتئاب أدت إلى وفاته.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بشارع نور الإسلام، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم.

بالانتقال والفحص، تم العثور على جثتين لسيدة مسنة ونجلها "م.أ"، 30 سنة، ويعمل في مجال الدي جي، متوفيين داخل الشقة.

ورجحت التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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