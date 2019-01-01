سيدات أفريقيا الأوليات يطلقن دعوة لمحاربة أفضل للسرطان

أطلقت سيدات أفريقيا الأوليات في عاصمة النيجر نيامي - على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية - دعوة من أجل محاربة أفضل للسرطان، كما طالبن بزيادة الضرائب على "المنتجات المسببة للسرطان" مثل التبغ والكحول.



وقالت سيدة بوركينا فاسو الأولى سيكا بيلا كابوري - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد - إنهن يناشدن تعزيز جميع المبادرات ذات التأثير الكبير في مكافحة السرطان من خلال قراءة "نداء نيامي لتكثيف مكافحة الأمراض غير السارية"، وإنه بالإضافة إلى إدراج السرطان في خطط التنمية الاستراتيجية، تطالب السيدات الأوليات من رؤساء الدول والحكومات بزيادة الضرائب على المواد المسببة للسرطان مثل التبغ والكحول.



وأضاف الراديو أنه في معظم الدول الأفريقية، تكون أسعار السجائر والكحول رخيصة حيث يتمتعون بضرائب أقل بكثير من الضرائب المفروضة في الدول المتقدمة حيث تشكل ضرائبهم جزءا من السياسة الصحية.



من جانبه، قال آلان توليدانو عالم الأورام في معهد رافائيل في باريس ورئيس جمعية السرطان الفرنسية الإفريقية إنه من الجيد أن يكون هناك هذا الوعي.. مشيرا إلى أن أفريقيا كانت منشغلة حقا بالأمراض المعدية وهناك سرطان كبير منسي.



وأضاف توليدانو" إن 19 مليون شخص سيموتون سنويا بسبب السرطان بينهم 70٪ في الدول الفقيرة حيث سيكون هناك ملايين الوفيات في أفريقيا..موضحا أنه إذا أردنا تحقيق هدف زيادة متوسط العمر المتوقع من 60 إلى 75 عاما بحلول عام 2063، يجب محاربة السرطان".



وشدد عالم الأورام على أهمية الفحص المبكر والاستثمار في مجال العلاج في قارة أفريقيا..قائلا" إن الأشخاص الأصحاء هم أشخاص يعملون أكثر ويستهلكون أكثر ويكلفون أقل".



يذكر أن عاصمة النيجر تستضيف أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية على مدار يومين والتي ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.