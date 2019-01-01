الملك سلمان يبحث مع "هاموند" أوضاع المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، مع وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.