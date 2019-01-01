تجديد حبس عامل شرع في قتل عاطل بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن عاطل، بسبب خلافات أسرية.



وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص واستخدامه بغير مسوغ أو سبب قانوني.



وقررت النيابة الاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى العام، والذي تبين أنه مصاب بطعنه نافذة في الصدر تسببت في نزيف دموي، وجارِ السيطرة على الإصابات ومعالجتها ولا يسمح باستجوابه حاليًا لأن حالته حرجة.



كانت الأجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عامل طعن عاطلا بسبب خلافات أسرية بمنطقة مصر القديمة، بعد تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول عاطل مصاب بطعنة أعلى الصدر.



وبالانتقال والفحص وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه بسبب خلافات أسرية بينهم، تم ضبطه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.