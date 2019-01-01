"اتحاد الغرف": الأسواق لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن الأسواق لن تتأثر بزيادة أسعار المواد البترولية؛ خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وحرص التجار على تصريف مخزونهم السلعي، والعمل على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن أي زيادة في الأسعار لن تكون في مصلحة التاجر في الوقت الراهن، لذلك فالكل حريص على توفير السلع والخدمات للمستهلكين، بأسعار مناسبة في ظل الاتجاه الحكومي لزيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق.



وأكد "الوكيل" أنه سيتم عقد اجتماع مع المنتجين، وقطاع النقل- بحضور وزير التموين منتصف يوليو الجاري - لاستعراض الدراسات الخاصة التي تم تكليف بعض الجامعات بإعدادها منذ أول يوليو؛ لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود، ومقدار الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة، وتداول السلع بالأسواق لمتابعة الموقف، كما طالبنا أيضا من الشركات المنتجة بدراسة آثار ارتفاع أسعار الوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي على أن يتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.



وأضاف "الوكيل" أن اجتماعا عقد الخميس الماضي، قبل تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء قطاعات النقل، وممثلي الصناعات والغرف التجارية المختلفة لدراسة الموقف، مؤكدا وجود خطة مدروسة، ومعروفة، ومعلنة لذلك.



وحول نولون النقل أكد "الوكيل" أن معظم سيارات النقل لا تعمل بطاقتها الكاملة حاليا، وحتى لو هناك زيادة في النولون، والتي ستكون بسيطة جدا، سيقوم التاجر بتحملها خلال الفترة القريبة المقبلة، حتى يتم التوازن بين العرض.