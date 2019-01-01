إصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجار في مطعم للبيتزا بفلوريدا

انفجر مطعم بيتزا، أمس السبت، في ساحة تسوق بجنوب فلوريدا، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بينما طارت قطع كبيرة من الخرسانة في الهواء.



وألقى الانفجار حطامًا واسعًا على طريق مزدحم في بلانتيشن، غرب فورت لودرديل، وتم تدمير المطعم، وأصيبت الأعمال والسيارات القريبة بأضرار، على الرغم من أن رجال الإطفاء عثروا على خطوط الغاز الممزقة بعد ذلك، إلا أن السلطات قالت إنه من السابق لأوانه تحديد سبب.



قال أليكس كارفر، وهو عامل في مطعم على الجانب الآخر من الشارع من الانفجار، "لقد اعتقدنا أن الرعد كان في البداية، ثم شعرنا أن المبنى يهتز وبدأت الأمور تتساقط.



وألقى الانفجار قطعًا كبيرة من الخرسانة على بعد 50 ياردة (45 مترًا) وأرسل قطعًا من المعدن مبعثرة على بعد 100 ياردة (90 مترًا) عبر الشارع، وقال كارفر إن سيارتين لزملائه في العمل دمرتا.