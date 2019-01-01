تفاصيل سقوط عصابة السطو المسلح في مطاردة مع الأمن بجبال العياط

أمرت نيابة العياط، بحبس 6 عناصر إجرامية مسلحة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر.



وجهت النيابة بإشراف المستشار محمد سراج، المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، للمتهمين اتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر والسرقة بالإكراه.



وتبين أن المتهمين ارتكبوا جريمة سرقة بالإكراه بمدينة السويس، وأبلغت الأجهزة الأمنية بالسويس مباحث الجيزة بمواصفات سيارتهم حتى تم تحديد هويتهم والقبض عليهم.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التي تسلمتها النيابة عن ملابسات القبض على أفراد العصابة، حيث تبين أن المتهم الرئيسي يتخذ وعصابته من المنطقة الجبلية مأوى لهم ويحرسون عددا من الأراضي وضع اليد أو أراضي الدولة المستولى عليها بالأسلحة الآلية.



ووردت معلومات إلى مباحث العياط بقيادة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بنزول أفراد العصابة من الجبل متوجهين إلى قرية بهبيت، فتم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض عليهم.



ترأس العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، قوة أمنية ضمت كلا من المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، الرائد محمد مصباح، الرائد باسم هنداوي، معاونا مباحث مركز العياط، ونجحت في القبض على المتهمين أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية.



وعثر بحوزتهم على ترسانة من الأسلحة الآلية والخرطوش والذخائر مختلفة الأعيرة، حيث تم ضبط بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و10 خزن أسلحة آلية و89 طلقة مختلفة الأعيرة، وكانوا يستقلون سيارة تويوتا بيضاء اللون ملك المتهم الرئيسي.



وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهم الرئيسي "عرفات. ع"، 33 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح بالسجن 10 سنوات وهارب من 6 قضايا، حيث سبق اتهامه باقتحام وحريق مركز العياط واقتحام محكمة العياط وسرقة منزل قبطية وسرقة محل أسلحة وإطلاق أعيرة نارية على مركز العياط.