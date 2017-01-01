611 مليون جنيه خسائر "عز الدخيلة" بالربع الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 611.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 431.78 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 لتسجل 10.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 10.51 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وفي المقابل، ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 10.35 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.15 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، تحولت الشركة كذلك إلى الخسائر خلال الربع الأول؛ لتسجل 105.73 مليون جنيه، مقابل 713.3 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الربع من 2018.



يُذكر، أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 647.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 362.4 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.