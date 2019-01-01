أشرف زكى يدعم "ساقية بيفرلى" ويفتتحها اليوم

قرر نقيب الممثلين، الدكتور أشرق زكي، افتتاح ساقية بيفرلي، اليوم الأحد، وذلك بعد تحمسه لفكرة ضحى وشيري أشرف الطالبتين في أكاديمية الفنون معهد سينما وفنون مسرحية، واللتين أسستا الساقية.



واعتاد "زكي" على دفع شباب الأكاديمية إلى خلق فرص عمل وتنمية القدرات والمواهب، لافتا إلى أن الأكاديمية في الأساس تعد منبعا لكل المواهب المختلفة في المجالات كافة.



واعتبر زكي مشروع الفتاتين بذرة لأحلامه في شباب الأكاديمية وبداية نموذجية لما يتمنى أن يحققه كل شاب يملك موهبة، ولا ينتظر الفرصة حتى تأتي إليه بل يحاول اقتناصها، متمنيا أن تصبح "ساقية بيفرلي" مركزا راقيا للمواهب ومتنفسا لمختلف الأعمار.



يذكر أن "ساقية بيفرلي" تضم أعمالا فنية يدوية بمختلف الخامات هدفها الحفاظ على الحرف التراثية، وتقدم أنواعا من الفنون من غناء وعزف وحلقات نقاش، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تقديم ورش لتعليم مختلف الفنون اليدوية.