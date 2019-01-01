مقتل 5 جنود في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

قالت مصادر، اليوم الأحد، إن جماعة بوكو حرام نصبت كمينا للجنود النيجيريين في شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة أكثر من 10.



وقالت المصادر إن عدد القتلى قد يرتفع، حيث لا يزال عدد من الجنود مفقودين بعد الهجوم الذي وقع، يوم الخميس، في دامبوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.



وقالت المصادر إن الجنود ذهبوا إلى المنطقة لتطهير معسكر بوكو حرام لكنهم تعرضوا لكمين.



وقتل متشددو بوكو حرام الآلاف وشردوا الملايين في نيجيريا خلال تمرد الجماعة المستمر منذ عقد ضد الحكومة.



وأشارت 3 مصادر عسكرية وثلاثة مقاتلين من جماعة الأمن المدني المشتركة (CJTF) إن جثث 5 جنود قد تم انتشالها، وأن 16 مقاتلًا، بينهم 14 جنديًا ومدنيان، أصيبوا، وقالت المصادر إن مقاتلين متعددين ما زالوا مفقودين.