أسباب مد "البترول" موعد إغلاق مزايدة التنقيب بالبحر الأحمر

أعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، عن مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، التي طرحتها في مارس 2019 في 10 قطاعات بالبحر الأحمر إلى 15 سبتمبر المقبل.



وقالت الشركة إنه يمكن الاطلاع على المعلومات الفنية وشراء حزم البيانات المتاحة الخاصة بقطاعات المزايدة بطلب مسبق من الشركات الراغبة.



وأضافت أنه يمكن الحصول على البيانات الأساسية عن القطاعات المطروحة والإحداثيات وإجراءات وشروط وبنود المشاركة في هذه المزايدة ونموذج الاتفاقية من خلال موقع شركة جنوب.



وكانت شركة جنوب حدد سابقًا أن آخر موعد لاستلام العروض وإغلاق المزايدة خلال أول أغسطس المقبل، وتم مد موعد الإغلاق إلى 15 سبتمبر 2019، وذلك بناء على رغبة العديد من شركات النفط العالمية وإتاحة الفرصة أمامهم لتقييم القطاعات المستهدفة للبحث والتنقيب.



وبحسب الخريطة التي أعلنتها الشركة، فإن القطاع الأول، تبلغ مساحته حوالي 3057 كم2، بينما الثاني مساحته 3010 كم2، والثالث 3097 كم2، والرابع 3084 كم2، ومساحة القطاع الخامس بلغت مساحته 3025 كم2.



بينما بلغت مساحة القطاع السادس بالبحر الأحمر 3050 كم2، والقطاع السابع 3090 كم2، والثامن 3060 كم2، والتاسع 3067 كم2، وكانت مساحة القطاع العاشر 3039 كم2.



وتأتي هذه المزايدة بعد انتهاء مصر من ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإتاحة المجال للبدء في أعمال المسح السيزمي في المنطقة التابعة لمصر بالمياه الأقليمية.