1.27 مليار جنيه خسائر "حديد عز" بالربع الأول

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة العز لحديد التسليح "حديد عز"، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربح إلى الخسائر، على أساس سنوي.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 1.27 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح نحو 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 إلى 12.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وفي المقابل ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة خلال الفترة إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وكانت القوائم المالية غير المجمعة لحديد عز، عن الربع الأول من العام الجاري، والتي أعلنتها الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 97%، لتسجل صافي خسائر بلغ 369.32 مليون جنيه، مقابل 187.41 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 1.02 مليار جنيه خلال 2018 مقابل 1.09 مليار جنيه خسائر في 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 49.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 41.74 مليار جنيه في 2017.