الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مسؤول كويتي: الملف الإنساني يحظى باهتمام كبير في سياستنا

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:06 ص
السفير منصور العتيبي
السفير منصور العتيبي
وكالات
طباعة
أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن الملف الإنساني يحظى باهتمام كبير في السياسة الكويتية بل يعد من أبرز أولوياتها الذي يرتبط أساسا مع قضايا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن العتيبي قوله إن إجمالي ما تعهدت به الكويت لأجل الوضع الإنساني بشكل عام بلغ 9ر1 مليار دولار، مشددا على دعم الكويت المستمر لجهود الأمم المتحدة خصوصا في الموضوعات الإنسانية لاسيما أنها من أكثر الدول تبرعا عن طريق وكالات الأمم المتحدة.

وأوضح أن الكويت وخصوصا في المساعدات الإنسانية لا تقوم بتحديد وتوجيه المساعدات لأماكن معينة بل تشمل تلك المساعدات المقدمة كل برامج المنظمات الإنسانية لتصل إلى مختلف المحتاجين دون تمييز.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تحسين علاقة المنظمات الإقليمية بمجلس الأمن الدولي مدللا على ذلك بالجلسة المشتركة برئاسة الكويت التي عقدت الشهر الماضي بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن في نيويورك.

وذكر أن الكويت تعمل على تمثيل وجهة نظر جميع الدول العربية في مجلس الأمن الدولي وتنقل مشاغلها إلى أعضائه بالتنسيق مع الدول العربية المعنية، لافتا إلى عمل جار لترتيب زيارة لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الجامعة العربية.

وشدد على أن أحد أهداف الكويت خلال شغلها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي هو تعزيز الوساطة وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية (الدبلوماسية الوقائية) إضافة إلى إصلاح أساليب وطرق عمل مجلس الأمن وتعزيز الشفافية في عمل المجلس.

وعن قضية المفقودين جراء النزاعات والحروب أفاد العتيبي بأنها قضية وطنية وهناك العديد من دول العالم ومنها الكويت عاشت وتعيش هذه الأزمة الإنسانية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

منذ يوم

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة المستشار ماجد فتيحة نائب مجلس الدولة بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

"خان الأمانة العلمية".. لماذا انتقم عبد الصبور شاهين من نصر حامد أبو زيد واتهمه بالكفر؟

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

ستوديو

أستاذ تمويل: تطوير الموانئ يخدم التجارة المصرية والدولية (فيديو)

إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم: لا يخضع لحدود

شاهد.. إطلالة نجلة ماجد المصري في حفل زفاف شقيقها

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

ads

رياضة

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

استقالة مجدى عبدالغنى وكرم كردى من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

في أول تحرك برلماني.. سحر طلعت تقدم بيان عاجل حول خروج المنتخب من أمم إفريقيا

"أنقذوا سمعة مصر".. وكيل النواب: حاسبوا اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية

خفض أم تثبيت.. ترقب لاجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة بعد تحريك البنزين

وزير المالية: التجربة الاقتصادية المصرية "أدهشت العالم"

منوعات

جيولوجي سعودي: الربع الخالي.. ليس خاليا

جوهرة ثمينة سُرقت فى إيطاليا ويحتدم النزاع عليها فى نيويورك

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

كشكول

الخميس.. دورة إعداد مدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

فنون تطبيقية حلوان: اختبار القدرات لطلاب الثانوية يتضمن 5 أسئلة

تنسيق 2019.. شروط القبول بأقسام آداب حلوان للعام الجامعي الجديد

لطلاب الدبلومات الفنية.. بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

إسلام سياسي

الحوثي تزعم صاعة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة جديدة

المبعوث الأممي يطالب ألمانيا بدعم التحالف ضد فلول داعش في سوريا

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية جديدة للهيئة العامة للكتاب

الاثنين.. "الكاريكاتير في الكويت" بمكتبة مصر العامة

"الإنتاج الثقافي" يطلق عددًا من الفعاليات والأنشطة الصيفية

التدريب على قواعد اللغة الإنجليزية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك