فلسطين تبحث مع سنغافورة التعاون المشترك ودعم العلاقات

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني أ.د. محمود أبو مويس، تعزيز التعاون المشترك، مع ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين السيد هوازي ديبي.



وجاء اللقاء على على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية، الذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى.



وبحث اللقاء أهم الخطوط العريضة لسياسة وزارة "التعليم العالي"، لتطوير قطاع التعليم التقني والبحث العلمي والتحول التكنولوجي في فلسطين، خلال المرحلة القادمة.



وأكد أبو مويس أن التعليم التقني سيكون محورًا أساسيًا من محاور عمل وزارة "التعليم العالي"، وأضاف أنه ضمن خطة الحكومة لذلك استحداث جامعة تطبيقية تقدم برامج مرنة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم التطوّر الشمولي للمؤسسات التقنية والتعليمية القائمة.



وثمن وزير "التعليم العالي" الدعم السنغافوري المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين، من خلال العديد من البرامج والدورات في مجالات عديدة، لبناء وتطوير القدرات.



بدوره، أكد ديبي على رسالة الجمهورية السنغافورية في دعم الشعب الفلسطيني على أرضه، لتعزيز آفاق السلام والاستقرار، وبيّن أن لدى سنغافورة تجربة رائدة في مجال التعليم المهني والتقني، وأبدى استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال.