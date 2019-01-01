الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

فلسطين تبحث مع سنغافورة التعاون المشترك ودعم العلاقات

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني أ.د. محمود أبو مويس، تعزيز التعاون المشترك، مع ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين السيد هوازي ديبي.

وجاء اللقاء على على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر سيباد للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية، الذي تستضيفه فلسطين للمرة الأولى.

وبحث اللقاء أهم الخطوط العريضة لسياسة وزارة "التعليم العالي"، لتطوير قطاع التعليم التقني والبحث العلمي والتحول التكنولوجي في فلسطين، خلال المرحلة القادمة.

وأكد أبو مويس أن التعليم التقني سيكون محورًا أساسيًا من محاور عمل وزارة "التعليم العالي"، وأضاف أنه ضمن خطة الحكومة لذلك استحداث جامعة تطبيقية تقدم برامج مرنة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دعم التطوّر الشمولي للمؤسسات التقنية والتعليمية القائمة.

وثمن وزير "التعليم العالي" الدعم السنغافوري المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين، من خلال العديد من البرامج والدورات في مجالات عديدة، لبناء وتطوير القدرات.

بدوره، أكد ديبي على رسالة الجمهورية السنغافورية في دعم الشعب الفلسطيني على أرضه، لتعزيز آفاق السلام والاستقرار، وبيّن أن لدى سنغافورة تجربة رائدة في مجال التعليم المهني والتقني، وأبدى استعداده لتقديم الدعم في هذا المجال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. "أبوريدة" يُقيل الجهاز الفنى ويتقدم باستقالته

منذ ساعتين و 35 دقيقة

العراق: انطلاق عملية "إرادة النصر" لملاحقة داعش عند حدود سوريا

منذ حوالي 20 ساعة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

ستوديو

"لم ينجح أحد".. قصة مدرسة صناعية رسب جميع طلابها (فيديو)

أستاذ تمويل: تطوير الموانئ يخدم التجارة المصرية والدولية (فيديو)

إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم: لا يخضع لحدود

شاهد.. إطلالة نجلة ماجد المصري في حفل زفاف شقيقها

ads

رياضة

وصول رئيس مدغشقر للقاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في كأس إفريقيا

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

في أول تحرك برلماني.. سحر طلعت تقدم بيان عاجل حول خروج المنتخب من أمم إفريقيا

"أنقذوا سمعة مصر".. وكيل النواب: حاسبوا اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية

خفض أم تثبيت.. ترقب لاجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة بعد تحريك البنزين

وزير المالية: التجربة الاقتصادية المصرية "أدهشت العالم"

منوعات

جيولوجي سعودي: الربع الخالي.. ليس خاليا

جوهرة ثمينة سُرقت فى إيطاليا ويحتدم النزاع عليها فى نيويورك

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

كشكول

الخميس.. دورة إعداد مدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

فنون تطبيقية حلوان: اختبار القدرات لطلاب الثانوية يتضمن 5 أسئلة

تنسيق 2019.. شروط القبول بأقسام آداب حلوان للعام الجامعي الجديد

لطلاب الدبلومات الفنية.. بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

إسلام سياسي

الحوثي تزعم صاعة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة جديدة

المبعوث الأممي يطالب ألمانيا بدعم التحالف ضد فلول داعش في سوريا

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية جديدة للهيئة العامة للكتاب

الاثنين.. "الكاريكاتير في الكويت" بمكتبة مصر العامة

"الإنتاج الثقافي" يطلق عددًا من الفعاليات والأنشطة الصيفية

التدريب على قواعد اللغة الإنجليزية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك