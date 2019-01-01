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عالم

70 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات في 2019

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها بان الاحتلال واصل خلال العام الجاري استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاءات، والاحكام التعسفية، حيث رصد المركز (70) حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الاول من العام الحالي.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاحكام المرتفعة، ولم يستثنى القاصرات منهن، وكبار السن، والمريضات والجريحات بهدف ردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال حتى لو كان لمجرد الكتابة والتعبير عن الرأى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الأشقر" أن أعداد الأسيرات ارتفعت بداية العام الجاري ووصلت إلى أكتر من (60) اسيرة، نتيجة الاعتقالات المستمرة بحقهن، بينما اطلق سراح عدد منهن خلال الشهور الماضية انتهت محكومياتهن لينخفض العدد الى (39) أسيرة يقبعن في سجن الدامون، بينهن (30) أسيرة يخضعن لأحكام مختلفة وأسيرة تخضع للاعتقال الإداري.

وأشار "الأشقر" إلى أن من بين المعتقلات الفتاة الجريحة "علياء عوني خطيب" من طولكرم بعد اطلاق النار عليها بشكل مباشر واصابتها بالقدم على حاجز زعترة جنوب نابلس وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.، كذلك الفتاة القاصر "ولاء أكرم غيث" (16 عامًا) من مدينة الخليل، واعتقلت قرب المسجد الابراهيمي، والمسنة الحاجة" فوزية مراعبة" (71 عامًا) من قلقيلية، رغم انها تعانى من السكري والضغط، وضعف في عضلة القلب، وأطلق سراحها بعد يومين.

كما تعرضت العديد من نساء وأمهات الأسرى الى الاعتقال خلال الزيارة ومن بنيهن "صبحة مخامرة" وهى زوجة الأسير "خليل أبو عرام" من الخليل، أثناء زيارتها له في سجن "جلبوع"، وهو محكوم بالسجن المؤبد، اضافة الى والده الأسير "حمدي رمانة" خلال توجهها لزيارته في سجن النقب، واعتقلت المحامية "أمال جمال منصور" من نابلس وهى زوجة الأسير" امير اشتيه" وذلك للضغط على زوجها، وكذلك السيدة " سهير البرغوتي" 53 عام، وهى والده الشهيد "صالح" وزوجه الأسير "عمر البرغوتي"
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