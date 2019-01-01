حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم "البليت"

حصلت "الدستور" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس محلس الدولة، بوقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام "البليت".



ذكرت المحكمة أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، قد صدر على خلافًا لما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.



وأضافت المحكمة، أن تقرير سلطة التحقيق تناول كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة لأحكام القانون، والذي اشترط أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، إذ ورد بتقرير سلطة التحقيق أن الصناعة المحلية مقدمة الشكوى بما فيها شركة قنديل للصلب تمثل 51% من إجمالى الانتاج المحلى من المنتج المثيل، وذلك عن كامل المنتجات محل الشكوى وكان يتعين عليها لقبول الشكوى توافر النسبة المقررة لكل منتج على حدة.



ولم تقتنع المحكمة بما بررته جهة الإدارة، أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج من نفس الفصائل والبنود الجمركية، وأنه قد تم اتخاذه من قبل العديد من الدول الأعضاء؛ وتم فرض رسم واحد عليهم جميعًا، وردت المحكمة بأنه لا مانع من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات إلا أنه يتعين واحترامًا لأحكام القانون مراعاة التماثل بين المنتجات محل الشكوى والمنتجات محل الصناعة المحلية لتطبيق الأحكام والشروط التى أوردها المشرع خاصة وأن منتج خام "البليت" يوجد مثيل له بالصناعة المحلية وأنه محلًا للتجارة العالمية والمحلية.



وأضافت المحكمة، أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى، وما إذا كانت أقل أم أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما أن سلطة التحقيق قد اعتمدت فقط على ما قدمه الشاكون من مستندات، وكان من المتعين عليها مخاطبة الجهات المختصة بموضوع الشكوى والأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة لبيان صحة المستندات المقدمة.