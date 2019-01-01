الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم "البليت"

الأحد 07/يوليه/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
حصلت "الدستور" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس محلس الدولة، بوقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام "البليت".

ذكرت المحكمة أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، قد صدر على خلافًا لما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وأضافت المحكمة، أن تقرير سلطة التحقيق تناول كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة لأحكام القانون، والذي اشترط أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، إذ ورد بتقرير سلطة التحقيق أن الصناعة المحلية مقدمة الشكوى بما فيها شركة قنديل للصلب تمثل 51% من إجمالى الانتاج المحلى من المنتج المثيل، وذلك عن كامل المنتجات محل الشكوى وكان يتعين عليها لقبول الشكوى توافر النسبة المقررة لكل منتج على حدة.

ولم تقتنع المحكمة بما بررته جهة الإدارة، أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج من نفس الفصائل والبنود الجمركية، وأنه قد تم اتخاذه من قبل العديد من الدول الأعضاء؛ وتم فرض رسم واحد عليهم جميعًا، وردت المحكمة بأنه لا مانع من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات إلا أنه يتعين واحترامًا لأحكام القانون مراعاة التماثل بين المنتجات محل الشكوى والمنتجات محل الصناعة المحلية لتطبيق الأحكام والشروط التى أوردها المشرع خاصة وأن منتج خام "البليت" يوجد مثيل له بالصناعة المحلية وأنه محلًا للتجارة العالمية والمحلية.

وأضافت المحكمة، أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى، وما إذا كانت أقل أم أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما أن سلطة التحقيق قد اعتمدت فقط على ما قدمه الشاكون من مستندات، وكان من المتعين عليها مخاطبة الجهات المختصة بموضوع الشكوى والأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة لبيان صحة المستندات المقدمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد خسارة مصر أمام جنوب أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

أجيرى: أنا المسؤول الأول عن الخسارة وأتحملها كاملة

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض

ستوديو

أستاذ تمويل: تطوير الموانئ يخدم التجارة المصرية والدولية (فيديو)

إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم: لا يخضع لحدود

شاهد.. إطلالة نجلة ماجد المصري في حفل زفاف شقيقها

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

ads

رياضة

وصول رئيس مدغشقر للقاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في كأس إفريقيا

من هو هانى أبو ريدة؟.. إمبراطور المناصب فى عالم المستديرة

أحمد شوبير يستقيل من اتحاد الكرة

خال لطيف يعلن استقالته من اتحاد الكرة

الرئيس نيوز

في أول تحرك برلماني.. سحر طلعت تقدم بيان عاجل حول خروج المنتخب من أمم إفريقيا

"أنقذوا سمعة مصر".. وكيل النواب: حاسبوا اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية

خفض أم تثبيت.. ترقب لاجتماع "المركزي" بشأن أسعار الفائدة بعد تحريك البنزين

وزير المالية: التجربة الاقتصادية المصرية "أدهشت العالم"

منوعات

جيولوجي سعودي: الربع الخالي.. ليس خاليا

جوهرة ثمينة سُرقت فى إيطاليا ويحتدم النزاع عليها فى نيويورك

جهاز ليرز يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب

البحث عن عالمة أمريكية مفقودة فى جزيرة كريت اليونانية

كشكول

الخميس.. دورة إعداد مدربين TOT بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

فنون تطبيقية حلوان: اختبار القدرات لطلاب الثانوية يتضمن 5 أسئلة

تنسيق 2019.. شروط القبول بأقسام آداب حلوان للعام الجامعي الجديد

لطلاب الدبلومات الفنية.. بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

إسلام سياسي

الحوثي تزعم صاعة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة جديدة

المبعوث الأممي يطالب ألمانيا بدعم التحالف ضد فلول داعش في سوريا

"الباز" يكشف نشاط قنوات الإخوان الإرهابية بعد تحريك سعر الوقود

ليزا سميث داعشية إيرلندية: لم أقتل او احمل أفكارا إرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

"في يوم يشبه الثلاثاء".. مجموعة قصصية جديدة للهيئة العامة للكتاب

الاثنين.. "الكاريكاتير في الكويت" بمكتبة مصر العامة

"الإنتاج الثقافي" يطلق عددًا من الفعاليات والأنشطة الصيفية

التدريب على قواعد اللغة الإنجليزية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك