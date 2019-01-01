الأردن وفلسطين يبحثان تطوير التعاون في القطاع الصحي

بحثت وزيرة الصحة د.مي كيلة، مع نظيرها الاردني د.سعد جابر، اليوم الاحد في العاصمة عمان، آفاق التعاون بين الجانبين، استعدادا لتوقع بروتكول ثنائي في المدى المنظور.



وتأتي هذه الزيارة، لترسيخ التعاون الفلسطيني الاردني والاتجاه نحو عمقنا العربي، في اطار تنفيذ قرار القيادة والحكومة للانفكاك عن الاحتلال في كافة الجوانب المعيشية وتحديدا الصحية منها.



وقالت كيلة في حديث لـ (وفا) "ان الجانب الاردني ابدى تعاونا كبيرا وتفهما للحاجات الصحية الفلسطينية"، مؤكدة حرص الحكومة على التوجه الى العمق العربي وخصوصا الاشقاء في الاردن.



واضافت "نتطلع لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية من خلال التعاون مع الاشقاء"، مؤكدة ان هذا التعاون هو استمرار للتعاون القائم اصلا بين الجانين.



ولفتت كيلة الى الحاجات العلاجية المتزايدة في فلسطين نتيجة لاعتداءات الاحتلال وأبرزها جراحة الاعصاب والاوعية الدموية، العيون، جراحة عظام الاطفال إضافة الى الغدد الصماء وبعض التخصصات الاخرى.



من جانبه، أعرب وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الاشقاء في فلسطين، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم ما يحتاجه الاشقاء انطلاقا من طبيعة العلاقة الأخوية التي تربطهما".



وأضاف، اننا "ننتظر ان يجري الاتفاق على بروتوكول تعاون بين الجانبين يلبي كافة الاحتياجات الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي الأردني يمتلك كفاءة عالية تمكنه من سد جميع احتياجات الأشقاء".