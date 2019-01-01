وزير الداخلية يكافىء 789 من رجال الشرطة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 789 من رجال الشرطة بالقطاعات والإدارات العامة، تقديرًا لجهودهم المتميزة.



وتبين أن مديريات الأمن التي استفادت من المكافأت هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء" بالإضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي.



وجاء ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضي.



يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.