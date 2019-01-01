بدء عودة العائلات السورية المهجرة إلى منازلها فى ريف حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد، أن عشرات العائلات المهجرة بدأت العودة إلى منازلها في بلدة القصير التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريف حمص الغربي.



وتعد هذه الدفعة الأولي من أهالي القصير التي تعود إلى المدينة بعد أكثر من 7 سنوات على نزوحهم عنها، وكان محافظ حمص طلال البرازي قد أعلن أنه بدءًا من اليوم ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب سبع سنوات؛ وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية وخطة المحافظة بإعادة الأهالي المهاجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب.‏