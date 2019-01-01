حيثيات "تفجيرات أبراج الضغط": المتهمون تحدثوا دون قفص زجاجي

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المؤبد لـ43 متهمًا، والمشدد 10 أعوام، لـ11 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجيرات أبراج الضغط".



وردت المحكمة على الدفوع التي أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، فعن الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهم ودفاعه، قالت المحكمة إن هذا القول غير صحيح فهناك مكبرات صوت داخل القفص الزجاجي يستمع من خلالها المتهمون لما يدور داخل القاعة وبالنداء على المتهمين يستجيبون للنداء.



وأضافت المحكمة، أنها سمحت لمن يشاء من المتهمين الحديث مباشرة إلى المحكمة بإخراجه من القفص وتستمع لكل ما يقول وتسمح له بالتواصل مع من يريد والاستماع لمرافعة دفاعه كاملة خارج قفص الاتهام، ومن ثم فإن هذا الدفع قد جاء مرسلا قائما على أساس غير سليم من الواقع والقانون.



كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.